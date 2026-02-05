Il piffero di montagna Salvini e Vannacci l’incursore | chi frega chi con la scissione? | L’analisi

Matteo Salvini e Roberto Vannacci si sono scambiati accuse dure, ognuno sostenendo di aver ragione. La polemica tra i due si accende nel mezzo di voci di una possibile scissione, ma ancora nessuno sa chi abbia davvero la peggio. La discussione si fa sempre più accesa, con i due che si lanciano insulti e accuse pubbliche, lasciando il futuro della Lega tutto da capire.

Lui: “Ingrato!”. L’altro: “Il traditore sei tu!”. Chi frega chi? Decidere chi tra Matteo Salvini, il capitano della Lega, e Roberto Vannacci, l’incursore del Col Moschin, abbia avuto la peggio è questione decisamente aperta. La faccenda si fa seria e trova la sua radice quadrata, la ragion pura del dissidio, nel grande slam dell’ irriconoscenza. C’è stata scaltrezza nell’acchiappare al volo il generale scrittore, l’autore de “Il mondo al contrario”, il libro campione d’incassi, nuova voce della società nascosta che ha voglia di più destra, più di quanto perfino Giorgia Meloni possa offrirgliene? “Attento che ti frega”, dissero a Matteo i colonnelli capricciosi, in prima fila i governatori del Nord sempre più allergici alla linea di comando. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il piffero di montagna Salvini e Vannacci l’incursore: chi frega chi con la scissione? | L’analisi Approfondimenti su Salvini Vannacci La scissione sovranista di Vannacci che agita Salvini e il centrodestra La rottura tra Roberto Vannacci e la Lega diventa sempre più evidente. Divorzio Vannacci-Salvini: scissione e porte sbattute in Lega La rottura tra Matteo Salvini e il generale Vannacci diventa sempre più evidente. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Salvini Vannacci Montagna, Marco Blatto il presidente degli scrittori del Gims: Alpinismo come espressione culturale oltre che tecnica. No ai ai video per cercare likeMontagna, Marco Blatto il presidente degli scrittori del Gims, Gruppo scrittori di montagna, ha sposato come i suoi coleghi scrittori, la causa del Manifesto della Montagna del 2022 Genova – Sono un ... ilsecoloxix.it Cosa rispondete a Salvini #governo #politica #italia facebook

