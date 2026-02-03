Divorzio Vannacci-Salvini | scissione e porte sbattute in Lega

La rottura tra Matteo Salvini e il generale Vannacci diventa sempre più evidente. Dopo le polemiche e gli attacchi al libro di Vannacci, il leader della Lega non nasconde il fastidio. La decisione di separarsi, annunciata ufficialmente, ha portato a porte sbattute e tensioni interne nel partito. La situazione si fa calda, e ancora non si capisce come evolverà la vicenda.

Folgorato dal generale grazie alle polemiche attaccarono quel suo libro, Salvini il divorzio con Vannacci non sembra averlo preso bene. Stando alle immediate dichiarazioni che hanno seguito l’annuncio di addio del generale europarlamentare nonché, ormai ex, numero due della Lega, il vicepremier che della Lega è leader l’addio di Vannacci non sembrerebbe essere stato un divorzio consensuale. Anche considerando Salvini col suo vice in Lega ci ha messo la faccia fin dall’inizio, e fino alla fine ha continuato a sostenere: “Con Vannacci non esiste nessun problema”. Il problema a quanto pare esisteva.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Approfondimenti su Vannacci Salvini Salvini e i timori di una scissione nella Lega: "Vedrò Vannacci. Nel partito c'è posto per capitani e generali" Matteo Salvini cerca di rassicurare il suo partito, affrontando i timori di una possibile spaccatura interna. Vannacci-Lega, è divorzio. Il vicesegretario lascia il partito dopo l’incontro con Salvini Il vicesegretario Roberto Vannacci ha deciso di lasciare la Lega. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. MELONI VS VANNACCI: SE SALVINI NON SE NE OCCUPA LO FACCIAMO NOI Ultime notizie su Vannacci Salvini Argomenti discussi: Vannacci alla resa dei conti con Salvini: scontro sull’iniziativa con Casapound; Vannacci rompe gli argini della Lega e prepara il suo partito Salvini furioso | Deserto fuori dal Carroccio. Fenomenologia di Vannacci, il generale politicamente scorretto: da àncora di salvezza della ‘Lega di lotta’ a corpo estraneo del partitoRoberto Vannacci riscopre la fiamma e lancia Europa Sovrana: il generale a caccia di voti nella destra radicale. Per gli italiani che ritengono Fratelli d'Italia troppo istituzionale e il Carrocci ... lanazione.it Roberto Vannacci lascia la Lega e fonda Futuro NazionaleL'ex generale dei parà Roberto Vannacci presenta Futuro Nazionale, sua creatura politica con la quale continuerà il suo cammino ... ilmetropolitano.it Dopo giorni di indiscrezioni e smentite, simboli depositati e dichiarazioni contrastanti, il divorzio di Roberto Vannacci dalla Lega è ora ufficiale. L’annuncio, proprio mentre si riuniva il Consiglio federale del Carroccio, è arrivato direttamente dal diretto interessa - facebook.com facebook #Vannacci lascia la #Lega: domani a #Modena la prima uscita dopo il divorzio con #Salvini x.com

