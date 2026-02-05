Il piacere di godere dei fallimenti E un quartetto di musica jazz

Un quartetto di jazz suona in un locale di periferia, mentre sul palco un attore tiene in mano un monologo. Racconta di come a volte si trovi piacere nel vedere gli altri fallire. Le parole sono semplici, dirette, e il pubblico ascolta senza fronzoli, riconoscendo nelle storie raccontate le sfumature di emozioni che tutti abbiamo provato almeno una volta.

Un monologo teatrale che scava in uno dei sentimenti più ambigui, la soddisfazione, spesso taciuta, che si prova osservando il fallimento degli altri. E poi un viaggio sonoro in compagnia di un talentuoso quartetto, nelle radici della grande tradizione jazzistica, riletta attraverso una sensibilità contemporanea. Sono i primi due eventi che apriranno, da domani, il nuovo mese di spettacoli e concerti del teatro OppArt di Sovico. Si comincerà domani alle 21 quando sul palco di via Giovanni da Sovico salirà l’attrice Orsetta Borghero con la rappresentazione dal titolo “ Schadenfreude - Chi sei quando nessuno ti vede?“, un testo scritto da Martina Marasco e Francesca Notaro, diretto in scena da Ettore Distasio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il piacere di godere dei fallimenti. E un quartetto di musica jazz Approfondimenti su Jazz Music Umbria Jazz Winter: a Orvieto edizione da record. Suoni e luci a Capodanno, oggi il quartetto di Bosso Umbria Jazz Winter conferma il suo successo a Orvieto, offrendo un evento di grande richiamo durante il Capodanno. Leggere di musica? Aumenta il piacere dell’ascolto. A Bologna torna la rassegna “Fior fiore dei libri” dedicati a classica e lirica A Bologna torna la rassegna “Fior fiore dei libri”, dedicata alla musica classica e lirica, sottolineando come la lettura possa arricchire e intensificare l’esperienza dell’ascolto. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Jazz Music Argomenti discussi: Il piacere di godere dei fallimenti. E un quartetto di musica jazz; Karpos VERDANA MERINO W T-SHIRT Spedizione Gratuita | Sport; A Folgaria cerimonia di apertura per il Campionato italiano di sci dei Vigili del Fuoco; Nuove varietà di frutta, pasti Clean Label e frutta con cioccolato. Lo scopo della salute è permetterci di godere della vita. Se per restare sani dobbiamo sottoporci a una disciplina così rigida da privarci di ogni piacere (socialità, gusto, spontaneità), allora abbiamo trasformato la cura in una tortura. In pratica, stai bene fisica facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.