Umbria Jazz Winter | a Orvieto edizione da record Suoni e luci a Capodanno oggi il quartetto di Bosso
Umbria Jazz Winter conferma il suo successo a Orvieto, offrendo un evento di grande richiamo durante il Capodanno. La manifestazione, ora ai suoi record, unisce musica, giochi di luci e un’atmosfera di partecipazione diffusa. Oggi protagonista il quartetto di Bosso, che prosegue la tradizione di un festival capace di valorizzare il patrimonio culturale e musicale della regione in un contesto unico.
Vola Umbria Jazz Winter che nella notte di Capodanno ha trasformato ancora una volta Orvieto in un grande teatro a cielo aperto, capace di coniugare musica, luci e partecipazione popolare. Circa 3mila persone hanno atteso la mezzanotte in piazza, assistendo a uno spettacolo di luci e musica che ha avuto come protagonista assoluta la facciata del Duomo che si è ’prestato’ al gioco scenografico: illuminato e animato da fasci di luce sincronizzati con la musica, ha trasformato l’intera piazza in una vera e propria discoteca all’aperto, regalando un colpo d’occhio suggestivo e coinvolgente. A scandire il passaggio al nuovo anno anche fuochi pirotecnici improvvisati, che hanno acceso il cielo sopra la città, mentre il jazz risuonava nei principali palazzi storici del centro, dove altre migliaia di persone hanno festeggiato l’arrivo del 2026 con i cenoni a Palazzo dei Sette e alla Sala Expo e con i concerti del festival. 🔗 Leggi su Lanazione.it
