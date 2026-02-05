La Fiorentina cambia rotta e prova a risollevarsi dopo tre sconfitte di fila. La squadra si è riunita anche a cena, cercando di ritrovare compattezza e fiducia. Gosens si prende il ruolo di leader, mentre lo spogliatoio si stringe intorno all’obiettivo salvezza. Nuovi accordi e unione, anche fuori dal campo, sembrano essere la strada scelta dai viola per ripartire.

Tutti insieme. Anche a cena. Prova a ripartire così la Fiorentina dopo le tre sconfitte consecutive della scorsa settimana che hanno minato un po’ di quelle certezze che erano state ritrovate nelle prime due settimane di gennaio. L’idea è stata di Robin Gosens. Messaggio inviato forte e chiaro, non solo a parole. Anche nei fatti. Perché l’esterno tedesco avrebbe potuto salutare la compagnia e trasferirsi in Premier League. Anzi, avrebbe pure guadagnato di più al Nottingham Forest. La Fiorentina alla sua cessione ci ha pensato. Robin no. C’è un patto da onorare. Prima di prendere qualsiasi decisione sul futuro personale, c’è da salvare la Fiorentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il nuovo spogliatoio viola. Gosens leader, tutti a cena. Altro patto vista salvezza. E il conto lo pagano i nuovi

La Fiorentina stringe un patto tra i giocatori per tentare di salvarsi.

Il nuovo spogliatoio viola. Gosens leader, tutti a cena. Altro patto vista salvezza. E il conto lo pagano i nuoviTutti insieme. Anche a cena. Prova a ripartire così la Fiorentina dopo le tre sconfitte consecutive della scorsa settimana che hanno minato un po’ di quelle certezze che erano state ritrovate nelle pr ... lanazione.it

Nazione: Inizia l’era Paratici. Presenza fissa al Viola Park, sarà a stretto contatto con lo spogliatoioL’era Fabio Paratici inizierà oggi: il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, ufficializzato dal club ... msn.com

Viola, basta: tirate fuori le palle… Non c’è ferocia nel vostro gioco. Vanoli deve dare una sveglia ai suoi. Mercato: il nuovo centrale è Rugani. Grazie Gosens, un gran gesto x.com

«Abbiamo deciso di rimanere tutti insieme fino a quando la salvezza non sarà matematica». Questo è stato il messaggio chiaro nello spogliatoio della Fiorentina, un accordo tra i giocatori più esperti come De Gea, Dodò, Mandragora e Gosens, che hanno scel facebook