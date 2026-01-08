Anno nuovo nuovi rincari Maggi Lega Consumatori | Il conto lo pagano i ferraresi

L’inizio del 2026 porta con sé diversi aumenti di costi che influenzano la vita quotidiana dei ferraresi. Da pedaggi autostradali a sigarette, carburanti e servizi finanziari, le recenti misure hanno comportato un incremento delle spese. Maggi, rappresentante di Lega Consumatori, sottolinea come questi rincari rappresentino un peso significativo per le famiglie e le imprese locali.

Il 2026 si apre con una lunga lista di rincari che toccheranno la vita quotidiana dei ferraresi. Dai pedaggi autostradali al prezzo delle sigarette, passando per carburanti, spedizioni e transazioni finanziarie, sono entrati in vigore una serie di aumenti, molti dei quali legati alle misure.

Autostrade, sono scattati i rincari: aumenti su A9 e Pedemontana - Il nuovo anno si apre con nuovi rincari per chi viaggia in autostrada. espansionetv.it

