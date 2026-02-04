Lo spogliatoio della Fiorentina ha fatto un patto per la salvezza | iniziativa portata avanti dai senatori

La Fiorentina stringe un patto tra i giocatori per tentare di salvarsi. I senatori della squadra hanno deciso di mantenere Gosens, anche se era in vendita, come segnale di compattezza e determinazione. La scelta è arrivata dopo settimane di tensione e incertezze, ma ora i viola puntano tutto sulla coesione interna.

Le recenti dichiarazioni di Orlando hanno sollevato un polverone tra Fiorentina e Sassuolo, con accuse di danni e tensioni nello spogliatoio.

Durante un intervento a Il Bello del Calcio, Gianluca Di Marzio ha condiviso un retroscena riguardante Noa Lang e le dinamiche nello spogliatoio, evidenziando come il desiderio di mantenere il giocatore nel gruppo sia stato espresso, ma senza successo nel convincere l’allenatore Conte.

