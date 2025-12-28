Delusione Bari i tifosi in protesta contro la squadra Insulti schock sui social ai giocatori dei pugliesi La moglie di Castrovilli | denunciati interverrà la Polizia Postale
Dopo le recenti difficoltà sportive, i tifosi del Bari hanno manifestato la loro delusione attraverso proteste e commenti sui social. Sono stati segnalati insulti e parole offensive rivolte ai giocatori, suscitando preoccupazione tra la comunità. La moglie di Castrovilli ha annunciato che procederà con una denuncia, e la Polizia Postale sarà coinvolta per tutelare i soggetti coinvolti.
Delusione Bari, i tifosi in protesta contro la squadra. Insulti schock sui social ai giocatori dei pugliesi. La denuncia della mogli di Castrovilli Un episodio gravissimo scuote l’ambiente del Bari. Dopo il pareggio casalingo contro l’Avellino, valido per il campionato, Rachele Risaliti, moglie di Gaetano Castrovilli, centrocampista biancorosso, è stata bersaglio di un messaggio d’odio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Incubo Fiorentina, ora è ultima da sola a 6 punti. Minacce social ai giocatori, la moglie di Dodô inchioda l’hater: «Ti arriverà la polizia a casa»
Leggi anche: Minacce e insulti sui social alle mogli dei giocatori della Fiorentina
Bari-Cesena: Gytkjaer tiene a galla i biancorossi, 1-0. Sugli spalti la protesta dei tifosi contro De Laurentiis - Il Bari non brilla per idee e gioco ma conquista tre punti pesanti al San Nicola contro il Cesena: decisiva la rete dell’attaccante Gytkjaer al 35' del secondo tempo, con una incornata su traversone ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Il Bari pareggia con un Pescara in dieci: 1-1 al San Nicola. Espulso Vivarini a fine match, continua la protesta dei tifosi - 1) in un San Nicola silenzioso per la contestazione dei tifosi biancorossi (gli ultras sono rimasti fuori dalla curva nord, mentre nel settore sono stati ... lagazzettadelmezzogiorno.it
I tifosi del Bari in piazza "contro la multiproprietà". Il sindaco: "Incontrerò i De Laurentiis" - Durante il presidio c'è stato anche un incontro con il sindaco di Bari, Vito Leccese e l'assessore Pietro Petruzzelli. gazzetta.it
Bari, ancora un pari: 1 – 1 con l’Avellino I biancorossi non vincono da oltre un mese Questo Bari è un'illusione. Fallisce l'obiettivo anche contro l'Avellino. Il risultato, 1 - 1, è l'ennesima delusione per quei tifosi, circa 11mila al San Nicola, che credono in un repe - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.