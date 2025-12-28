Delusione Bari i tifosi in protesta contro la squadra Insulti schock sui social ai giocatori dei pugliesi La moglie di Castrovilli | denunciati interverrà la Polizia Postale

Dopo le recenti difficoltà sportive, i tifosi del Bari hanno manifestato la loro delusione attraverso proteste e commenti sui social. Sono stati segnalati insulti e parole offensive rivolte ai giocatori, suscitando preoccupazione tra la comunità. La moglie di Castrovilli ha annunciato che procederà con una denuncia, e la Polizia Postale sarà coinvolta per tutelare i soggetti coinvolti.

