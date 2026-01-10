Minacce a Stanciu il Genoa contro i propri tifosi | No a odio e insulti razziali

Il Genoa ribadisce il suo impegno contro ogni forma di odio, insulti e minacce rivolte ai propri tesserati, anche sui social media. Il club condanna con fermezza ogni messaggio di intolleranza, sottolineando l'importanza di un ambiente rispettoso e civile. Non tolleriamo aggressioni verbali, insulti razzisti o minacce di qualsiasi genere, e continueremo a promuovere valori di rispetto e legalità.

"Il Genoa condanna con fermezza tutti i messaggi di odio, aggressione verbale e insulto anche a sfondo razziale nei confronti dei propri tesserati sui canali social del club, veicolo di comunicazione su cui non ci sarà mai spazio per gravi ingiurie, vergognose minacce di morte e di istigazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Genoa, per il rigore sbagliato a San Siro: fa discutere il tranello della buca di Pavlovic. Insulti razzisti e minacce di morte a Stanciu Leggi anche: Genoa, pioggia di insulti su Stanciu dopo aver sbagliato il rigore contro il Milan (CorSport) Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Stanciu fallisce dal dischetto, gli insulti del tifosi. Il Genoa: Non lo consentiamo; Genoa, Stanciu insultato. Si eccede con le minacce. Il club: “Ci dissociamo”; Minacce di morte a Stanciu dopo il rigore fallito contro il Milan: interviene il Genoa; Genoa, pioggia di insulti su #Stanciu dopo aver sbagliato il rigore contro il #Milan. Il #Genoa in una nota ufficiale: Non ci sarà mai spazio per gravi ingiurie, vergognose minacce di morte e di istigazione alla violenza. Il Club perseguirà tutte le strade necessari. Minacce a Stanciu, il Genoa contro i propri tifosi: "No a odio e insulti razziali" - "Il Genoa condanna con fermezza tutti i messaggi di odio, aggressione verbale e insulto anche a sfondo razziale nei confronti dei propri tesserati sui canali social del club, veicolo di comunicazione ... today.it

Qui Genoa – Incubo Stanciu, gravi insulti per il rigore sbagliato - Il Genoa prende posizione contro gli insulti razzisti rivolti a Stanciu dopo il rigore sbagliato contro il Milan e annuncia azioni legali. calciocasteddu.it

Insulti e minacce a Stanciu dopo il rigore fallito. Il Genoa: “Condanniamo messaggi d’odio e insulti razziali” - La nota del club rossoblù: “Sui nostri social non c’è spazio per ingiurie e minacce di morte” ... ilsecoloxix.it

Genoa, Stanciu insultato. Si eccede con le minacce. Il club: “Ci dissociamo” di Gessi Adamoli Veleni dopo il rigore sbagliato a San Siro, dove Collovati ha visto molto bene i rossoblù: “Meritavano di vincere” In attesa di definire i dettagli per gli arrivi del portiere - facebook.com facebook

Genoa, Stanciu insultato. Si eccede con le minacce. Il club: “Ci dissociamo” x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.