Il giorno di Sbarra la linea di Messina gli incarichi di Parzani | le pillole del giorno

È il giorno di Luigi Sbarra, l'ex sindacalista della Cisl entrato nel governo di Giorgia Meloni. A Roma è in programma la presentazione del Rapporto Svimez 2025 intitolato "L'economia e la società del Mezzogiorno". Partecipano, tra gli altri, Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le Riforme, appunto Sbarra, che ora è sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle Politiche per il Sud, e ovviamente Adriano Giannola, presidente della Svimez. A Sbarra – che da calabrese doc nutre un enorme senso di gratitudine per Meloni che l'ha fatto "salire a bordo" – sono affidate le conclusioni dell'incontro.

