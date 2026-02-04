La Washington Post ha deciso di eliminare la redazione sportiva e di licenziare i giornalisti che si occupavano di quella sezione. La decisione arriva in un momento di crisi per i media online, con il calo delle visite su Internet che si aggira oltre il 40% nei prossimi tre anni. L’azienda punta a ridurre i costi, ma questa scelta solleva molte preoccupazioni tra i lavoratori e gli addetti ai lavori. Intanto, il New York Times può contare quasi 13 milioni di abbonati digitali, una cifra che fa riflettere sulla differenza di strategie tra

Le previsioni sul mondo dei media online sono pessimiste e preoccupanti, visto lo scenario di un calo delle visite su Internet di oltre il 40% nei prossimi tre anni e una conseguente difficoltà di sostenibilità economica. Ci sono grandi testate che dimostrano di essere già ampiamente in sofferenza: il Washington Post ha comunicato ai suoi dipendenti l’avvio di un piano di “riassetto strategico”. Tradotto: verrà eliminata tutta la sezione sportiva e il numero di giornalisti inviati all’estero. “Le azioni che stiamo intraprendendo includono una riorganizzazione strategica con una riduzione significativa del personale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Washington Post elimina la redazione sportiva e taglia i corrispondenti. New York Times: quasi 13 milioni di abbonati digitali

Il New York Times ha fatto un grande salto nel 2025.

