La polizia ha chiuso e sequestrato una casa chiusa cinese. Alla fine, hanno arrestato una donna di 41 anni, di origine orientale, accusata di sfruttamento della prostituzione. La casa era un vero e proprio covo a luci rosse, e ora si cerca di capire se ci fossero altre persone coinvolte. La donna si trova in cella, mentre gli agenti continuano le indagini sul giro di prostituzione.

Chiusa e sequestrata una casa chiusa cinese: arrestata dai carabinieri della locale stazione una 41enne di origine orientale per sfruttamento della prostituzione. La casa di appuntamenti era all’interno di un esercizio commerciale in disuso della cittadina. Durante il controllo i militari dell’Arma hanno accertato che nel negozio erano state create piccole stanze illuminate da luci soffuse di colore rosso, con sottofondo di musica ambient, rispettivamente chiuse con delle tende. E in una stanza c’era un 27enne ucraino e una 44enne cinese intenti a compiere atti sessuali. L’uomo ha detto di aver trovato la casa chiusa grazie a un sito di appuntamenti on line e di aver consegnato 50 euro alla 41enne cinese che lo aveva accolto e fatto entrare nel locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il negozio dismesso era un covo a luci rosse, 41enne in cella

