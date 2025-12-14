Chi era Daniel Garcia il 19enne morto mentre faceva urbex in un capannone dismesso ad Alzano Lombardo

Daniel Garcia, giovane di 19 anni, ha perso la vita nella notte del 14 dicembre mentre esplorava un capannone abbandonato ad Alzano Lombardo. L’incidente, avvenuto durante un’attività di urbex, si è concluso tragicamente con la sua caduta di circa 5 metri, suscitando sgomento e attenzione sulla sicurezza di questa pratica.

