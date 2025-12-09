Il Natale delle gaffe | tocca a Gabicce con le luminarie a luci rosse

Nel periodo natalizio, le luci e le decorazioni sono protagoniste, ma a volte i dettagli sfuggono alle aspettative. A Gabicce Mare, il Natale 2025 si distingue per un'imprevista scelta di luminarie, che ha suscitato sorpresa e curiosità tra i cittadini e i visitatori. Un esempio di come le interpretazioni possano trasformare le tradizionali festività in un episodio memorabile.

Gabicce Mare (Pesaro), 9 dicembre 2025 – E' una questione di punti di vista. Nel senso letterale del termine. Qui non c'entrano le opinioni, ma la posizione da cui viene posato lo sguardo. E a seconda di dove ci si colloca, nello spazio di pochi metri, può accadere che la meraviglia che sanno suscitare le luci natalizie possa scivolare verso l'imbarazzo. Da qualche giorno le luminarie della rotonda di via XXV Aprile a Gabicce Mare sono diventate per questo un punto d'attrazione. Come la prospettiva 'segreta' della statua del Gigante a Bologna, in piazza del Nettuno, da cui è possibile ammirare tutta la virilità del dio del Mare.

