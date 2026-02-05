Dopo quarant’anni di assenza, “The Muppet Show” torna in tv. La reunion ha riscosso successo e i critici la giudicano positiva. La sigla, con il suo ritmo inconfondibile, riporta il pubblico indietro nel tempo. La serie, amatissima dagli appassionati, si riaccende con nuove puntate, puntando a conquistare anche le nuove generazioni.

È tempo di suonare la musica, come recita l’inconfondibile sigla: The Muppet Show è tornato sul piccolo schermo per la prima volta in quattro decenni. Miss Piggy, il suo partner Kermit la Rana, Gonzo e Fozzie si sono riuniti per uno speciale unico dedicato al cinquantesimo compleanno dello show, dopo le amate uscite cinematografiche come Muppet Christmas Carol. Lo speciale di 30 minuti, trasmesso mercoledì su Disney+, vede la partecipazione della popstar Sabrina Carpenter, della comica Maya Rudolph e dell’attore Seth Rogen, che ha prodotto il progetto. I critici hanno definito il caotico spettacolo di marionette sciocco e gioioso, ma non mancano perplessità sulla nuova voce di Kermit e su come lo speciale verrà recepito dalla nuova generazione di spettatori. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il Muppet Show torna dopo 50 anni e i critici sono concordi: la reunion ha funzionato

Approfondimenti su Muppet Show

I Muppet tornano in tv con un evento speciale su Disney+.

Preparatevi a tornare nel mondo dei Muppet: a febbraio debutta in streaming uno speciale tv imperdibile con i personaggi iconici creati da Jim Henson, affiancati da Seth Rogen e Sabrina Carpenter.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Muppet Show

Argomenti discussi: The Muppet Show riaccende le luci: lo speciale per i 50 anni su Disney+; The Muppet Show su Disney Plus, il trailer; The Muppet Show riapre il sipario su Disney+ tra musica e guest star; Il Muppet Show è tornato! Da oggi su Disney+ con tante guest star.

The Muppet Show riaccende le luci: lo speciale per i 50 anni su Disney+«È il momento della musica, è il momento delle luci!». Kermit, Miss Piggy e tutti i personaggi più amati dello show sono tornati per festeggiare ... iodonna.it

The Muppet Show riapre il sipario su Disney+ tra musica e guest starl conto alla rovescia è finito e il palcoscenico più stravagante della televisione è nuovamente protagonista. Parliamo del celebre The Muppet Show, che da oggi debutta su Disney+ con uno speciale ... hdblog.it

Va in scena il partito di Vannacci e sembra una puntata del Muppet Show x.com

Su Disney Channel è tornato il Muppet Show, ma non nella versione film, nella versione originaria dello spettacolo teatrale con ospiti. Bellissimo!! facebook