The Muppet Show | il teaser dello speciale tv svela la data di uscita

Preparatevi a tornare nel mondo dei Muppet: a febbraio debutta in streaming uno speciale tv imperdibile con i personaggi iconici creati da Jim Henson, affiancati da Seth Rogen e Sabrina Carpenter. Un evento unico che promette comicità, emozioni e tanta magia, pronto a conquistare vecchi e nuovi fan. Restate sintonizzati per scoprire la data di uscita e non perdere questa fantastica avventura!

© Movieplayer.it - The Muppet Show: il teaser dello speciale tv svela la data di uscita A febbraio debutterà in streaming l'evento tv che vede protagonisti i personaggi creati da Jim Henson accanto a Seth Rogen e Sabrina Carpenter. Disney+ ha condiviso il primo teaser di The Muppet Show, un evento speciale che riporterà i popolari personaggi sul grande schermo. Il video svela inoltre che l'appuntamento per i fan è stato fissato al 4 febbraio. Il ritorno del mondo di Jim Henson The Muppet Show è stato ideato da Seth Rogen e potrà contare sulla presenza della cantante e attrice Sabrina Carpenter, prossimamente star di un progetto ispirato ad Alice nel paese delle meraviglie, in veste di guest star.

'The Muppet Show' shares exclusive teaser for upcoming special - The highly anticipated special is executive produced by Seth Rogen and Sabrina Carpenter, and will feature Carpenter as a special guest, along with music, comedy and all the chaos Muppet fans have ... abcnews.go.com

The first teaser for The Muppet Show revival, produced by Seth Rogen, has finally released - The Muppet Show team has finally treated us to a preview of what they have been up to after years of speculation and fan wish- soapcentral.com

The Muppet Show Official Teaser Disney

Il teaser di The Muppets Show, in arrivo il 4 febbraio - facebook.com facebook

