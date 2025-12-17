The Muppet Show | il teaser dello speciale tv svela la data di uscita

Preparatevi a tornare nel mondo dei Muppet: a febbraio debutta in streaming uno speciale tv imperdibile con i personaggi iconici creati da Jim Henson, affiancati da Seth Rogen e Sabrina Carpenter. Un evento unico che promette comicità, emozioni e tanta magia, pronto a conquistare vecchi e nuovi fan. Restate sintonizzati per scoprire la data di uscita e non perdere questa fantastica avventura!

A febbraio debutterà in streaming l'evento tv che vede protagonisti i personaggi creati da Jim Henson accanto a Seth Rogen e Sabrina Carpenter. Disney+ ha condiviso il primo teaser di The Muppet Show, un evento speciale che riporterà i popolari personaggi sul grande schermo. Il video svela inoltre che l'appuntamento per i fan è stato fissato al 4 febbraio. Il ritorno del mondo di Jim Henson The Muppet Show è stato ideato da Seth Rogen e potrà contare sulla presenza della cantante e attrice Sabrina Carpenter, prossimamente star di un progetto ispirato ad Alice nel paese delle meraviglie, in veste di guest star. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

