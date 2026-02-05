Il Mostro di Milano Jucker Zinnanti Vallanzasca | il paradosso dell’identità meneghina nella scia di sangue e morti del libro Atlante della nera milanese

La storia di Milano si incrocia spesso con il sangue e le tragedie. Nel libro “Atlante della nera milanese” si ripercorrono le vicende di personaggi come il Mostro di Milano, Jucker, Zinnanti e Vallanzasca, che hanno lasciato un segno indelebile nella città. Seguire la scia di pallottole e morti ammazzati porta dritto alla Milano del secolo scorso, quella fatta di ombre e omicidi che ancora oggi affascinano e inquietano.

Segui la scia di sangue, pallottole, martellate e morti ammazzati, e ritrovi la Milano fin de siècle. A mettere in fila le decine, anzi centinaia, di omicidi che hanno insanguinato il capoluogo lombardo dagli anni cinquanta ai primi anni duemila del Novecento pare di stare nella Chicago di Al Capone o nel Bronx newyorchese delle bande. L'operazione memoria insanguinata meneghina l'ha compiuta Giuseppe Paternò Raddusa con "Atlante della nera milanese (Utet)". Un lavoro metodologico che richiama l'attento carotaggio storico alla Enrico Deaglio di Patria mescolato alle migliori pratiche esegetiche di delitti e omicidi alla Carlo Lucarelli.

