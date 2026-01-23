Strade pericolose la mappa | una lunga scia di sangue e il 2026 inizia con due morti

A Genova, il 2026 si apre con due incidenti mortali sulle strade, segnando un inizio preoccupante rispetto agli anni precedenti. Dopo un 2025 caratterizzato da un aumento delle vittime e da un alto numero di pedoni deceduti, le recenti tragedie evidenziano la necessità di maggiore attenzione e interventi per la sicurezza stradale nella città.

Il 2026 sulle strade genovesi si è aperto con due tragedie, a gennaio sono già morte due persone, un bilancio preoccupante, dopo un 2025 in cui si è alzato il numero delle vittime e in cui si è registrato anche il dato più alto di pedoni che hanno perso la vita in città dopo essere stati.

La lunga scia di sangue sulle strade baresi: i numeri, le vittime e le arterie più a rischioNel gennaio 2026, Bari si trova ad affrontare una preoccupante escalation di incidenti stradali, con quattro giovani vittime in soli due giorni e altre due decedute all’inizio del mese.

Scia di sangue sulle strade del Ravennate: in un anno 10 morti in più negli incidentiNel territorio ravennate, gli incidenti stradali continuano a rappresentare una grave problematica, con un incremento di vittime rispetto all'anno precedente.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

