Scia di sangue sulle strade del Ravennate | in un anno 10 morti in più negli incidenti

17 dic 2025

Nel territorio ravennate, gli incidenti stradali continuano a rappresentare una grave problematica, con un incremento di vittime rispetto all'anno precedente. Un triste bilancio che evidenzia l'urgenza di interventi mirati per migliorare la sicurezza sulle strade e ridurre il numero di tragedie che coinvolgono automobilisti e pedoni.

Quella degli incidenti stradali si conferma una piaga per il territorio ravennate, dove le vittime aumentano ancora. Nel 2024 sono state infatti 10 in più dell'anno precedente e la provincia registra anche il tasso di mortalità più alto della regione. Sono questi i dati del report annuale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

