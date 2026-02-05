Il monumento oltre il mito L' altra faccia dell' Arena in mostra alla Civica

Oggi si inaugura alla Biblioteca Civica di Verona una mostra dedicata all’Arena. Il pubblico può scoprire fotografie, documenti e storie poco conosciute dell’Anfiteatro, spesso nascosti dietro il mito. La mostra, intitolata “L’altra faccia dell’Arena”, si svolge nella protomoteca di Via Cappello e rimarrà aperta nei prossimi giorni.

Si è aperta oggi, 5 febbraio, l'esposizione "L'altra faccia dell'Arena. L'Anfiteatro nei documenti della Biblioteca Civica di Verona", allestita alla protomoteca della Biblioteca Civica di Via Cappello 43. La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 22 febbraio negli orari di apertura della.

