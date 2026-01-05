La mostra Dove finisce il cielo tutto arde Il mito dell' informale alla la Sala della Gran Guardia

Dal 10 gennaio all'8 febbraio 2026 la Sala della Gran Guardia di Padova ospita la mostra personale di Gaia Perotto, che presenta un ciclo di venti opere dedicate a un incontro inedito tra mitologia greca e astrazione informale. La mostra, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

