La mostra Dove finisce il cielo tutto arde Il mito dell' informale alla la Sala della Gran Guardia
Dal 10 gennaio all'8 febbraio 2026 la Sala della Gran Guardia di Padova ospita la mostra personale di Gaia Perotto, che presenta un ciclo di venti opere dedicate a un incontro inedito tra mitologia greca e astrazione informale. La mostra, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Oggi si è conclusa “Silvia Canton. L’amore finisce dove finisce l’erba. Dopo Vaia, il bostrico tipografo”. La mostra è stato un viaggio capace di unire e raccontare tutto il Veneto nelle sue difficoltà e nelle sue eccellenze. Ha raccolto attorno a sé una rete viva di p - facebook.com facebook
