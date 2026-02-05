Il monossido di carbonio stermina un' intera famiglia

Un’intera famiglia è stata trovata senza vita nella frazione Rughi di Porcari, in provincia di Lucca. La causa? il monossido di carbonio, che ha saturato l’abitazione e ha tolto la vita a quattro persone. I soccorritori sono intervenuti questa mattina, ma non hanno potuto fare nulla per salvare i residenti. La scena che si sono trovati davanti è stata drammatica e ora si indaga sulle cause di questa tragedia.

Un'intera famiglia sterminata dal monossido di carbonio nella frazione Rughi del comune di Porcari, in provincia di Lucca. La tragedia si è consumata ieri sera all'ora di cena in una casa di tre piani. Le vittime sono un uomo di 48 anni, una donna di 43 e i loro due figli, un 22enne e una 15ene. Una quinta persona, parente delle vittime, è stata trovata viva ma in gravi condizioni. Intossicati, in forma leggera, tre carabinieri entrati nella casa per prestare soccorso. Entrando nella casa i soccorritori hanno trovato la tavola apparecchiata. L'allarme è stato lanciato dopo le 20 dal fratello del capofamiglia, che aveva bussato più volte alla porta senza ricevere alcuna risposta.

