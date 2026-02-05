Una famiglia di Rughi, vicino a Porcari, è stata colpita da un’intossicazione di monossido di carbonio che si è rivelata fatale. Quattro persone sono morte nella stessa casa, senza alcuna possibilità di salvezza. Le forze dell’ordine sono sul posto per capire come si sia verificata questa tragedia, mentre ancora si cerca di chiarire le cause dell’incidente.

AGI - Tragedia a Rughi, vicino a Porcari, in provincia di Lucca: un’intera famiglia è stata intossicata dal monossido di carbonio. Hanno perso la vita padre, madre e due figli. Coinvolta anche una quinta persona che è stata portata in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa. Anche tre carabinieri, entrati nella casa, sono rimasti leggermente intossicati. L'intervento dei vigili del fuoco. I vigili del fuoco sono intervenuti nell’abitazione a Rughi, nel comune di Porcari (Lucca) poco prima delle 22 di mercoledì. Padre, madre, il figlio e la figlia di 16 anni sono morti per le esalazioni di monossido di carbonio causate, probabilmente, dal malfunzionamento della caldaia. 🔗 Leggi su Agi.it

Lucca: il monossido di carbonio uccide un'intera famiglia, 4 morti

Una tragedia si è consumata questa mattina a Porcari, in provincia di Lucca.

Un'intera famiglia di Porcari ha perso la vita a causa di un incendio di monossido di carbonio in casa.

