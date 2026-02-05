Lucca | il monossido di carbonio uccide un' intera famiglia 4 morti

Una famiglia di Rughi, vicino a Porcari, è stata colpita da un’intossicazione di monossido di carbonio che si è rivelata fatale. Quattro persone sono morte nella stessa casa, senza alcuna possibilità di salvezza. Le forze dell’ordine sono sul posto per capire come si sia verificata questa tragedia, mentre ancora si cerca di chiarire le cause dell’incidente.

AGI  - Tragedia a  Rughi, vicino a  Porcari, in provincia di  Lucca: un’intera  famiglia  è stata  intossicata dal monossido di carbonio. Hanno perso la vita  padre, madre e due figli. Coinvolta anche una  quinta persona  che è stata portata in  codice rosso  all'ospedale Cisanello di Pisa. Anche  tre carabinieri, entrati nella casa, sono rimasti leggermente intossicati. L'intervento dei vigili del fuoco. I  vigili del fuoco  sono intervenuti nell’abitazione a  Rughi, nel comune di  Porcari (Lucca)  poco prima delle 22 di mercoledì.  Padre, madre, il figlio e la figlia di 16 anni  sono morti per le  esalazioni di monossido di carbonio  causate, probabilmente, dal  malfunzionamento della caldaia. 🔗 Leggi su Agi.it

