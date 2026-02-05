il monossido di carbonio stermina padre madre e due figli

Un'intera famiglia di quattro persone è stata trovata morta nella loro casa a Porcari, in provincia di Lucca. La causa sembra essere un’intossicazione da monossido di carbonio. I soccorritori sono intervenuti questa mattina, ma per i genitori e i figli non c’era più nulla da fare. La polizia sta ancora indagando sulle circostanze di questa tragedia.

- Notizia in aggiornamento - Un'intera famiglia sterminata dal monossido di carbonio a Porcari, in provincia di Lucca. La tragedia si è consumata ieri sera all'ora di cena. Le vittime sono un uomo di 48 anni, una donna di 43 e i loro due figli, un 22enne e una 15ene. Una quinta persona, parente delle vittime, è stata trovata viva ma in gravi condizioni. Intossicati, in forma leggera, tre carabinieri entrati nella casa per prestare soccorso. Al momento non sono note le generalità delle vittime. Sul posto oltre al personale del 118 con le ambulanze di diverse associazioni di soccorso, sono intervenuti i vigili del fuoco che sono entrati nell'appartamento per cercare di salvare le persone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

