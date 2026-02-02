Questa mattina a Caravaggio una famiglia di quattro persone è finita in ospedale a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. Padre, madre e i loro due figli sono stati portati all’ospedale di Zingonia, dove sono stati sottoposti a trattamento in camera iperbarica. Le condizioni non sembrano gravi, ma la situazione ha creato molta paura tra i vicini. La causa dell’incidente è ancora da stabilire.

Bergamo, 2 febbraio 2026 – Una famiglia composta da una coppia e dai loro due figli minori è stata sottoposta a un trattamento d'emergenza in camera iperbarica stamani all’ospedale di Zingonia a causa di un' intossicazione da monossido di carbonio. L'episodio si è verificato a Vidalengo, frazione di Caravaggio. Secondo la prima ricostruzione, l'intossicazione sarebbe stata causata dalla presenza di un braciere acceso nel corridoio dell'abitazione. Coinvolti madre e padre di 34 e 39 anni e i due figli di 13 e 11 anni. Tragica scoperta a Lonato del Garda: marito e moglie trovati morti in casa dopo giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Padre, madre e due figli intossicati da monossido di carbonio a Caravaggio

