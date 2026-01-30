Casalpusterlengo famiglia intossicata dal monossido di carbonio | padre madre e due figli in ospedale

Ieri sera, a Casalpusterlengo, una famiglia di quattro persone è finita in ospedale per intossicazione da monossido di carbonio. Padre, madre e due figli sono stati trovati in casa, poco prima delle 21, in condizioni preoccupanti. La scena si è svolta in via Don Minzoni, dove i soccorritori sono intervenuti rapidamente per portare i membri della famiglia in ospedale. Fortunatamente, le loro condizioni non sono gravi, ma l’episodio ha fatto scattare l’allarme sulla sicurezza degli impianti domestici.

Casalpusterlengo (Lodi), 30 gennaio 2025 – Tragedia sfiorata ieri sera, poco prima delle 21, in un' abitazione di via Don Minzoni. Una famiglia di quattro persone di origine magrebina è rimasta intossicata dal monossido di carbonio sprigionato da un braciere acceso per riscaldare l'ambiente. Intervento tempestivo. A dare l'allarme sono stati gli stessi residenti dopo aver avvertito i primi sintomi di malessere. Sul posto sono intervenuti d'urgenza gli operatori sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, che hanno messo in sicurezza l'area. Corsa contro il tempo. I genitori e i due figli, tra cui un neonato di soli 5 mesi, sono stati trasportati d'urgenza all'Ospedale Maggiore di Lodi.

