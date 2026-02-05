Il Milan ricorda Cesare Maldini | il post social

Oggi il Milan ha dedicato un messaggio speciale a Cesare Maldini, in occasione del suo compleanno. La società ha pubblicato un post sui social per ricordare la figura leggendaria del calcio rossonero, sottolineando il suo ruolo e il suo legame con il club. Maldini, che ha lasciato un segno indelebile nella storia del Milan, è stato celebrato dai tifosi e dalla società con parole di affetto e riconoscenza.

Una vera e propria bandiera rossonera. Da giocatore, Cesare Maldini ha disputato più di 400 incontri, molti dei quali con la fascia di capitano al braccio (cosa ereditata poi anni e anni dopo da suo figlio Paolo). Dopo ben 12 lunghi anni passati in rossonero, Maldini chiude la carriera, nel 1967, al Torino, per poi far ritorno al Milan in altre vesti nello stesso anno: prima come collaboratore tecnico, poi come vice allenatore ed infine come allenatore, dal 1974 al 1976. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il Milan ricorda Cesare Maldini: il post social Approfondimenti su Cesare Maldini 24 gennaio 1870 nasce Herbert Kilpin: il Milan ricorda sui social il fondatore del club rossonero Il 24 gennaio 1870, Herbert Kilpin nacque a Nottingham. Milan, Pulisic d’oro: segna e mette a tacere le voci extracampo, il post social Christian Pulisic conferma il suo talento con un gol importante, rispondendo anche alle recenti voci extracampo sulla sua vita privata. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Il #Milan ricorda Cesare #Maldini: il post sui social #milanpress x.com In memory of Cesare Maldini, who would have celebrated his 94th birthday today. Tanti auguri, Cesare Successes in Milan: - as a player: Serie A Latin Cup European Cup - as a coach: Italian Cup Cup Winners' Cup __________________ facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.