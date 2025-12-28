Milan Pulisic d’oro | segna e mette a tacere le voci extracampo il post social

Christian Pulisic conferma il suo talento con un gol importante, rispondendo anche alle recenti voci extracampo sulla sua vita privata. Il numero 11 del Milan mostra concentrazione e professionalità, rafforzando il suo ruolo all’interno della squadra. Un gesto che sottolinea il suo impegno in campo e la volontà di mantenere alta la concentrazione, al di là delle speculazioni fuori dal campo.

MIL-VER (1-0): segna sempre lui, Pulisic porta avanti il Diavolo! - Il Milan passa in vantaggio nel primo dei due minuti di recupero della prima frazione di gioco, dopo ... milannews.it

Milan-Verona 3-0, gol e highlights. Rete di Pulisic e doppietta di Nkunku - A distanza di 365 giorni, il Milan è primo (aspettando l'Inter) dopo il 3- sport.sky.it

Così Pulisic sui Social; Per favore, smettetela con le storie inventate sulla mia vita personale. Bisogna ritenere responsabili le fonti che può influenzare la vita delle persone. Avrà zittito un bel po' di persone Milan Nel Cuore - facebook.com facebook

#Calcio, #Milan- #Verona 3-0, rete di Pulisic e doppietta di Nkunku x.com

