Milan Pulisic d’oro | segna e mette a tacere le voci extracampo il post social

Milan Pulisic d'oro | segna e mette a tacere le voci extracampo

Christian Pulisic conferma il suo talento con un gol importante, rispondendo anche alle recenti voci extracampo sulla sua vita privata. Il numero 11 del Milan mostra concentrazione e professionalità, rafforzando il suo ruolo all’interno della squadra. Un gesto che sottolinea il suo impegno in campo e la volontà di mantenere alta la concentrazione, al di là delle speculazioni fuori dal campo.

Christian Pulisic si riconferma ancora il bomber del Milan. Otre al gol, il numero 11 del Milan smentisce alcune voci extracampo riguardanti la sua presunta relazione con. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

