24 gennaio 1870 nasce Herbert Kilpin | il Milan ricorda sui social il fondatore del club rossonero

Il 24 gennaio 1870, Herbert Kilpin nacque a Nottingham. Fondatore del Milan, ha contribuito a creare una delle società calcistiche più rinomate al mondo. Oggi, il club rossonero celebra il suo ruolo nella storia del calcio con un messaggio di riconoscenza sui social media.

Domenica sera, in occasione della 22^ giornata di Serie A, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo per sfidare allo 'Stadio Olimpico' la Roma di Gian Piero Gasperini. L'obiettivo dei rossoneri è dare seguito alle convincenti vittorie arrivate contro il Como di Cesc Fabregas e contro il Lecce di Eusebio di Francesco. Non sarà facile, ma il Milan queste partite ce le ha nella sua linfa vitale, nei suoi colori. Come insegnato e tramandato di generazione in generazione dal proprio ideatore, da colui che ha avuto nel 1899 l'idea di fondare il Milan, o meglio, il 'Milan Football and Cricket Club'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

