William e Kate Middleton condividono un’immagine di Natale che li ritrae insieme ai loro tre figli, George, Charlotte e Louis, in un prato di margherite nel Norfolk. Una cartolina di festa che trasmette calore e serenità, mostrando la famiglia reale in un momento di gioia e spontaneità, pronta ad augurare buone feste a tutti i sudditi con un sorriso sincero e naturale.

© Vanityfair.it - William e Kate Middleton, la cartolina di Natale coi tre figli George, Charlotte e Louis in un prato pieno di margherite nel Norfolk

I principi del Galles per augurare buone feste ai sudditi stavolta hanno scelto una foto in cui posano sorridenti, coi loro bambini, in un prato pieno di margherite nel Norfolk. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

