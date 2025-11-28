Ieri in Campania | cede grata sul marciapiede donna precipita per diversi metri

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 27 novembre 2025. Avellino – Ancora momenti di tensione al terminal bus di via Pini, già in passato teatro di episodi problematici. Un uomo di nazionalità straniera, per cause ancora in via di accertamento, ha tentato di avvicinare con atteggiamento aggressivo un’autista dell’ Air Campania mentre questa era impegnata nelle operazioni di salita dei passeggeri. ( LEGGI QUI) Benevento – Si è chiusa presso il Tribunale di Avellino, il processo relativo alla  violenta rissa  avvenuta a  Rotondi, che vedeva coinvolti diversi  giovani della Valle Caudina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

