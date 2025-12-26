Torino cede balaustra in legno sul Po

22.10 I sanitari del 118 sono intervenuti in Lungo Po Antonelli a Torino, nel pomeriggio, per soccorrere una donna che è scivolata nella scarpata lungo il fiume Il cedimento di una balaustra in legno, sarebbe all'origine della caduta della donna settantenne. Non è finita in acqua ma nella caduta si è fratturata un braccio. Il marito, che ha cercato di aiutarla,è scivolato nel fiume ma è stato soccorso da un passante e non ha riportato traumi.La donna è stata portata in ospedale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

