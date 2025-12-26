Torino cede balaustra in legno sul Po
22.10 I sanitari del 118 sono intervenuti in Lungo Po Antonelli a Torino, nel pomeriggio, per soccorrere una donna che è scivolata nella scarpata lungo il fiume Il cedimento di una balaustra in legno, sarebbe all'origine della caduta della donna settantenne. Non è finita in acqua ma nella caduta si è fratturata un braccio. Il marito, che ha cercato di aiutarla,è scivolato nel fiume ma è stato soccorso da un passante e non ha riportato traumi.La donna è stata portata in ospedale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Torino, cede la balaustra in legno vicino al fiume Po: uomo in acqua, sua moglie cade e si rompe il braccio
Leggi anche: Torino, cede la balaustra vicino al fiume Po: uomo in acqua, sua moglie cade e si rompe il braccio
Torino, cede balaustra lungo il Po: ferita una donna, il marito per soccorrerla finisce in acqua.
Cede la balaustra in legno in Lungo Po Antonelli: uomo cade in acqua e sua moglie si rompe un braccio - Il marito è caduto in acqua perché una balaustra in legno è ceduto in Lungo Po Antonelli a Torino, la moglie, sui ... quotidianopiemontese.it
Torino, cede la balaustra lungo il Po: uomo in acqua salvato da un passante, moglie ferita - Paura nel tardo pomeriggio del 26 dicembre in lungo Po Antonelli: una coppia travolta dal cedimento della struttura in legno. giornalelavoce.it
Torino: cede balaustra lungo il Po. Ferita una donna, il marito per soccorrerla finisce in acqua - I sanitari del 118 di Azienda Zero sono intervenuti questo pomeriggio intorno alle 17 in Lungo Po Antonelli a Torino per soccorrere una donna che ... msn.com
#Torino, cede balaustra lungo il #Po: ferita una donna, il marito finisce in acqua x.com
SERIE A2 | MONCALIERI CEDE NEL FINALE: TORINO VINCE UN DERBY SERRATO - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.