Sentenza già scritta prima del processo la denuncia degli avvocati dell’imputato Presentata istanza di ricusazione

Gli avvocati dell’imputato a Milano hanno presentato un’istanza di ricusazione, denunciando che la condanna sembra essere stata decisa prima della sentenza. La questione riguarda un processo per violenza sessuale, sollevando dubbi sulla trasparenza e l’imparzialità del procedimento giudiziario. Questa situazione evidenzia le preoccupazioni sulla corretta applicazione delle norme e sulla tutela dei diritti delle parti coinvolte.

Condanna decisa prima della sentenza. È ciò che pensano gli avvocati difensivi di un imputato a Milano in un processo per violenza sessuale a Milano. I legali, prima che iniziasse l'udienza, hanno visto dei fogli sul banco del giudice. Composti da "una dozzina di pagine appoggiate sul fascicolo processuale" dove "c'era già scritta la sentenza di condanna, veniva dichiarata la penale responsabilità dell'imputato e si dava conto dell' attendibilità della persona offesa". Questo è quanto ha raccontato l'avvocato Paolo Cassamagnaghi, che con la collega Roberta Ligotti, ha presentato immediatamente un'istanza di ricusazione nei confronti dei tre magistrati del collegio, un atto che prevede la sostituzione di un giudice considerato imparziale.

