Confermata la condanna a 25 anni per il pescarese Luigi Giacomo Passeri detenuto in Egitto

È stata confermata la condanna a 25 anni di reclusione per Luigi Giacomo Passeri, detenuto in Egitto da oltre due anni e mezzo. La sentenza rappresenta una situazione complessa e preoccupante, che richiede attenzione e impegno da parte delle autorità italiane. La notizia solleva ancora una volta il tema dei diritti umani e delle condizioni dei detenuti all’estero.

«La conferma dei 25 anni di carcere per Luigi Giacomo Passeri, detenuto da oltre due anni e mezzo in condizioni disumane in un carcere egiziano, è un fatto gravissimo che non può lasciarci indifferenti. Chiediamo con urgenza alla Farnesina di attivarsi per ottenere l’estradizione del nostro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Tanti auguri a Lucia Passeri: la "nonna" pescarese festeggia i 100 anni Leggi anche: Irene Pivetti, confermata la condanna a 4 anni: rischia il carcere Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Appello della famiglia Passeri alla Farnesina; Luigi Giacomo Passeri, confermata condanna a 25 anni di carcere, Cronaca Pescara; Imprese a gonfie vele grazie a patto con i boss: la procura chiede la confisca dei beni; Giovane pescarese prigioniero in Egitto, domani la Cassazione. La famiglia teme il rinvio. Droga, Passeri in carcere:confermati 25 anni. Il fratello: «Sono sfiduciato» - Il caso Le autorità egiziane hanno confermato ieri mattina la condanna a 25 anni di carcere di Luigi Giacomo Passeri, il pescarese di 33 anni arrestato al Cairo nell’agosto ... ilmessaggero.it

Luigi Giacomo Passeri, confermata condanna a 25 anni di carcere - “Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle. abruzzoindependent.it

Cassazione, 25 anni per Luigi Giacomo Passeri - Confermata la condanna già disposta in primo e secondo grado per traffico internazionale di droga. rainews.it

Leggi su Tgr Abruzzo Appello della famiglia Passeri alla Farnesina Confermata, in Cassazione, la condanna a 25 anni di carcere per Luigi Giacomo Passeri, pescarese arrestato in Egitto per traffico internazionale di droga. Appello della famiglia alla Farnesina - facebook.com facebook

