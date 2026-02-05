Il killer di Denisa voleva evadere con lista di nomi e telefoni | il pm ipotizza complici sia per la fuga sia per gli omicidi

Vasile Frumuzache, la guardia giurata di 33 anni, cercava di scappare dal carcere con una lista di nomi, indirizzi e numeri di telefono. Il pm sospetta che avesse complici pronti ad aiutarlo sia nella fuga sia negli omicidi. La polizia sta indagando per capire se ci siano altri coinvolti e quanto tutto sia pianificato nei dettagli.

Vasile Frumuzache, guardia giurata di 33 anni, ieri tentava di evadere dal carcere portando con sé una lista di nomi, indirizzi e numeri di telefono. Un appunto sequestrato dall’agente che ha sventato la fuga. La lista è ora al vaglio degli inquirenti che non escludono che abbia potuto contare su possibili complici non solo per la evasione ma anche per la commissione dei femminicidi di escort di cui è accusato. E' quanto emerso oggi all’udienza in corte d’assise a Firenze. Lui è l’unico imputato dell’omicidio di Ana Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30, scomparse e uccise fra Prato e Montecatini nel 2024 e 2025. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Vasile Frumuzache ha tentato di evadere dal carcere utilizzando lenzuola annodate e una scala improvvisata fatta con manici di scopa.

Vasile Frumuzache, il killer di Ana e Denisa, ha tentato di evadere dal carcere di Sollicciano.

