Il Guerriero di Capestrano e i dubbi sull' autenticità il caso finisce in procura

La storia del Guerriero di Capestrano si fa sempre più complicata. La statua, simbolo di tutta la regione, è finita sotto i riflettori per dubbi sull’autenticità. Ora la vicenda è in mano alla procura, che dovrà chiarire se si tratta di un reperto originale o di una replica. La questione ha acceso il dibattito tra esperti e appassionati, mentre le indagini proseguono.

Si complica la vicenda legata all'autenticità del Guerriero di Capestrano, la statua simbolo d'Abruzzo conservata nel museo archeologico nazionale di Villa Frigerj a Chieti. Il divulgatore scientifico e giornalista Alessio Consorte, da tempo impegnato in una battaglia sull'autenticità sulla. Autenticità Guerriero di Capestrano: denuncia-querela di di Alessio ConsorteDopo mesi di vana attesa, nonostante due pronunce favorevoli del Tar, il divulgatore scientifico e giornalista pescarese Alessio Consorte si rivolge alla Procura di Pescara per il mancato rilascio di ... Autenticità del Guerriero di Capestrano, il caso arriva in procura: denuncia del regista Consorte per gli esami fantasmaNonostante due sentenze del Tar (Tribunale amministativo regionale) la documentazione richiesta non sarebbe mai stata consegnata. Troppi i ritardi e non pertinenti i materiali consegnati, afferma il d ...

