Incidente mortale a Rastignano | il caso finisce in Procura

Da bolognatoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 7 gennaio a Rastignano è avvenuto un incidente stradale che ha coinvolto una donna di 61 anni, Elena Grue. L'incidente, avvenuto in via Andrea Costa, ha causato la morte della vittima. L’accaduto è ora al vaglio delle autorità competenti, che stanno conducendo le indagini per chiarire le modalità e le responsabilità dell'incidente.

Lo scorso 7 gennaio a Rastignano una donna di 61 anni, Elena Grue, è stata investita mortalmente in via Andrea Costa, a Rastignano. La 61enne è stata colpita da un’automobile guidata da un’altra donna, un’italiana di 63 anni. Dai primi rilievi sembra che Grue non fosse sulle strisce pedonali. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Incidente mortale a Rastignano: 67enne investita da un'auto

Leggi anche: Incidente mortale lungo la Provinciale, auto finisce contro un camion

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Incidente mortale a Rastignano: 67enne investita da un'auto; Rastignano, una 67enne a piedi investita e uccisa; Via Andrea Costa a Rastignano: è il terzo incidente mortale avvenuto negli ultimi anni; Investita e uccisa mentre attraversa la strada.

Incidente mortale: auto esce di strada, si schianta su un muro e vola dentro una casa. La vittima aveva 36 anni - Poco prima della mezzanotte, un’autovettura è uscita autonomamente di strada in via della Villa, all’altezza del civico 55, e si è schiantata contro un ... leggo.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.