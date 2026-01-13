Incidente mortale a Rastignano | il caso finisce in Procura

Il 7 gennaio a Rastignano è avvenuto un incidente stradale che ha coinvolto una donna di 61 anni, Elena Grue. L'incidente, avvenuto in via Andrea Costa, ha causato la morte della vittima. L’accaduto è ora al vaglio delle autorità competenti, che stanno conducendo le indagini per chiarire le modalità e le responsabilità dell'incidente.

Lo scorso 7 gennaio a Rastignano una donna di 61 anni, Elena Grue, è stata investita mortalmente in via Andrea Costa, a Rastignano. La 61enne è stata colpita da un'automobile guidata da un'altra donna, un'italiana di 63 anni. Dai primi rilievi sembra che Grue non fosse sulle strisce pedonali.

