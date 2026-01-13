Un video mostra un uomo con cappuccio che entra in un negozio cinese e si dirige verso la cassa, dove è seduta una donna. La scena, ripresa senza denuncia, solleva dubbi sull’autenticità dell’evento. La mancanza di contestualizzazione e di dettagli aggiuntivi rende difficile valutare la veridicità della situazione. È importante analizzare con attenzione ogni elemento prima di trarre conclusioni.

Un uomo con un cappuccio in testa e il volto semi coperto. Entra spedito nel negozio cinese e va verso la cassa dove c’è una donna seduta. "Dammi i soldi", le intima mostrandole un lungo coltello. Lei resta piuttosto calma e gli risponde: "Non ci sono soldi oggi". L’uomo, all’apparenza sembra un pachistano, apre il cassetto e arraffa i soldi che ci sono dentro. Poi se ne va e aggiunge: "Chiudi la porta". E’ il video che circola da qualche giorno sui vari social network cinesi, soprattutto su WeChat, canale sempre molto usato dalla comunità cinese. L’episodio sarebbe avvenuto venerdì scorso in un negozio di abbigliamento a gestione orientale di via Pistoiese ma su tutta la vicenda aleggia un alone di mistero in quanto polizia e carabinieri non ne sanno nulla, non sono stati infirmati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Video di una rapina . Ma non c’è denuncia. Dubbi sull’autenticità

Leggi anche: Si presenta dai carabinieri per una denuncia, ma si scopre che era responsabile di una rapina

Leggi anche: Dubbi sulle liquidazioni al "Ruggi": Polichetti (Udc) rilancia la denuncia sull'ex manager D’Amato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Una rapina ai danni di tre cittadini stranieri, avvenuta nei pressi di un distributore di benzina nella zona sud di Brescia, ha portato all’arresto di un 25enne marocchino e alla denuncia di altri due#Arresto #Brescia #Carcere #Egiziano #marocchino #polizia #pol - facebook.com facebook

Stazione di Bergamo, la rapina al 15enne e la lunga scia di denunce sbeffeggiate dal maranza x.com