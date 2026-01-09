Referendum Meloni conferma | Si vota il 22-23 marzo Il governo non aspetta le firme Comitato pronto al ricorso

Il governo ha annunciato che il referendum sulla separazione delle carriere si terrà il 22 e 23 marzo. La data è stata confermata da Meloni, e il Comitato ha già predisposto un ricorso, indipendentemente dalla raccolta delle firme. Si tratta di un appuntamento elettorale importante, che richiede attenzione e rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

Il governo indicherà nel 22 e 23 marzo i giorni del voto per il referendum sulla separazione delle carriere. Lo ha confermato Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di inizio anno. “A norma di legge dobbiamo dare la data entro il 17 di gennaio, lo farà il prossimo Consiglio dei ministri: il 22 e 23 marzo è la data più probabile e mi sentirei di confermarla “, ha detto la premier, prima di attaccare il fronte del No alla riforma, che chiede di attendere almeno il 30 gennaio e la fine della raccolta firme per individuare la data del voto. “Vedo un intento dilatorio nelle polemiche, ma non c’è impasse e non c’è da parte nostra nessun intento di forzare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

