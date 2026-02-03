Giovedì CdM atteso pacchetto sicurezza

Giovedì pomeriggio si svolgerà il Consiglio dei ministri, anche se era previsto per domani. La riunione si concentrerà sul pacchetto sicurezza, che il governo intende approvare. La decisione è arrivata dopo una breve attesa e potrebbe portare a modifiche nelle norme sulla sicurezza. Restano ancora da definire alcuni dettagli, ma l’appuntamento è confermato.

9.47 Si dovrebbe tenere giovedì pomeriggio il prossimo Consiglio dei ministri. La riunione del Governo era attesa in un primo momento per domani. Sul tavolo atteso il nuovo pacchetto sicurezza. Ieri la riunione di Governo dopo le violenze e il ferimento degli agenti a Torino durante la manifestazione per il centro sociale Askatasuna. Appello alle opposizioni dalla premier Meloni, che ha invitato tutti a collaborare per una risoluzione unitaria in tema di sicurezza. Oggi informativa alle Camere del ministro all'Interno,sugli scontri.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il governo ha annunciato l’approvazione del Pacchetto Sicurezza in Consiglio dei Ministri, risultato di diversi mesi di lavoro da parte dei tecnici del Viminale.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato che il pacchetto sicurezza sarà sottoposto al Consiglio dei Ministri entro gennaio, per poi essere discusso in Parlamento.

