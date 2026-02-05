Il governo approva il Dl Sicurezza | piazze vietate ai condannati e fermo preventivo di 12

Il governo ha approvato il Decreto Sicurezza, che introduce nuove regole per il contrasto dei reati legati alle armi e agli strumenti offensivi. Tra le misure, ci sono divieti per i condannati di partecipare alle piazze pubbliche e un fermo preventivo che può durare fino a 12 mesi. La decisione ha fatto discutere, ma ora il testo è legge.

AGI - Il governo ha approvato il Decreto Sicurezza. Il primo articolo è dedicato a disposizioni "per il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere ". "Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ", si legge nel testo. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria "trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria competente: sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli; sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla".

