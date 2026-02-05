Approvato il Dl Sicurezza | piazze vietate ai condannati e fermo preventivo di 12 ore

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto sulla sicurezza. La prima norma riguarda il contrasto ai reati legati a armi e strumenti offensivi. Tra le novità, piazze e spazi pubblici saranno vietati ai condannati e ci sarà un fermo preventivo di 12 ore per le forze dell’ordine. La decisione mira a rafforzare i controlli e la tutela dei cittadini.

AGI - Nella bozza del dl sicurezza sul tavolo del Consiglio dei ministri, il primo articolo è dedicato a disposizioni "per il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere ". "Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ", si legge nella bozza visionata dall'AGI. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria "trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria competente: sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli; sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Approvato il Dl Sicurezza: piazze vietate ai condannati e fermo preventivo di 12 ore Approfondimenti su Dl Sicurezza Approvato La bozza del Dl Sicurezza: piazze vietate ai condannati e fermo preventivo di 12 ore. In c... Il governo ha messo sul tavolo del Consiglio dei ministri una nuova bozza di legge, il Dl Sicurezza. La bozza del Dl Sicurezza, piazze vietate ai condannati e fermo preventivo di non oltre 12 ore Questa mattina il governo ha portato in Consiglio dei ministri una bozza del nuovo decreto sicurezza. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Dl Sicurezza Approvato Argomenti discussi: Decreto sicurezza, minori e maranza i nuovi nemici dell'ordine pubblico; Sicurezza, dal fermo preventivo allo scudo penale per gli agenti: le norme al vaglio del governo; Costretto ad arretrare il governo si aggrappa alle opposizioni; Accordo Stato-Regioni per la formazione e la sicurezza sui luoghi di lavoro - ANDI. Sicurezza, Minzolini: Tema su cui si giocheranno le prossime elezioni per tutti i partitiAugusto Minzolini commenta il decreto sicurezza che verrà approvato in Consiglio dei ministri: La questione sicurezza è ciò su cui si giocheranno le prossime elezioni politiche. Dunque, si mostra all ... la7.it Decreto sicurezza, cosa cambia: i pm possono decidere il rilascio immediato dopo il fermo preventivo e arriva la stretta sui coltelli«Per incrementare le tutele per i cittadini e anche per le Forze di polizia, il pubblico ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa ... leggo.it Augusto Minzolini commenta il decreto sicurezza che verrà approvato in Consiglio dei ministri facebook Il governo israeliano ha approvato l'ordine di bloccare per altri 90 giorni l’accesso ai siti web e ai canali YouTube di Al Jazeera, con sede in Qatar, e dell’emittente libanese Al Mayadeen, sia in Israele sia nei Territori palestinesi occupati. La decisione è stata m x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.