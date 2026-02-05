Il governo approva il Dl Sicurezza | piazze vietate ai condannati e fermo preventivo di 12 ore

Il governo ha dato il via libera al Decreto Sicurezza. La principale novità riguarda il divieto di partecipare alle piazze pubbliche per chi ha una condanna, e l’introduzione di un fermo preventivo di 12 ore. Il testo mira a rafforzare le misure di sicurezza contro i reati legati alle armi e agli strumenti atti ad offendere.

AGI - Il governo ha approvato il Decreto Sicurezza. Il primo articolo è dedicato a disposizioni "per il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere ". "Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ", si legge nel testo. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria "trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria competente: sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli; sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla".

