Via Riva Reno il canale fa discutere Il Comitato ‘Bologna storica’ | Progetto anonimo e frettoloso

Ilrestodelcarlino.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 2 dicembre 2025 – Appena inaugurati, già fanno discutere. I ’Navigli bolognesi’ di via Riva Reno già sono motivo di contesa politica e non solo. A criticare il canale scoperto, riqualificazione che va in tandem coi lavori del tram, è il Comitato per Bologna storica e artistica, realtà che mette insieme tanti esperti e ha tra i suoi consiglieri anche la soprintendente Francesca Tomba. Canale di Reno scoperto a Bologna: il video dall'alto Il Comitato torna alla carica. Il Comitato che già aveva avuto da ridire a febbraio, dopo l’inaugurazione del ’Naviglio’ torna alla carica.  “Siamo stati accusati di averlo criticato durante la fase di costruzione, ma il tempo non ha migliorato l’opera: i famosi ’muretti’, dai quali gli elogiatori si attendevano una palingenesi estetica, non hanno portato grandi risultati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

via riva reno il canale fa discutere il comitato 8216bologna storica8217 progetto anonimo e frettoloso

© Ilrestodelcarlino.it - Via Riva Reno, il canale fa discutere. Il Comitato ‘Bologna storica’: “Progetto anonimo e frettoloso”

Argomenti simili trattati di recente

via riva reno canaleVia Riva di Reno, il canale riaperto cambia il volto del quartiere | VIDEO - Taglio del nastro: verde, passerelle e spazi pedonali al posto dei parcheggi. Lo riporta bolognatoday.it

via riva reno canaleFratelli d'Italia contro i parapetti installati sul canale Reno - Per i meloniani bolognesi ci si può arrampicare troppo facilmente: "Potenziali criticità negli standard di sicurezza". Da bolognatoday.it

via riva reno canaleCanale Reno, lavori terminati. Oggi l'inaugurazione - Cambia volto un luogo iconico del centro storico, in via Riva Reno completato dopo un anno e mezzo il rifacimento che ha portato alla luce i corso d'acqua ... Si legge su rainews.it

via riva reno canaleBologna ha i suoi Navigli: ecco il nuovo canale (scoperto) in via Riva Reno - Cittadini e commercianti divisi tra chi è entusiasta (“qui verremo a fare l’aperitiv ... Da msn.com

via riva reno canaleBologna ha i suoi «Navigli»: ecco la nuova via Riva Reno dopo lo scoperchiamento del canale e finiti i lavori del tram. Lepore: «Uno spazio per le famiglie» - Finiti i lavori, è stata presentata la rivoluzione portata dal tram nel tratto di via Riva Reno tra la rotonda di piazza Azzarita e la chiesa di Santa Maria della Visitazione ... Lo riporta corrieredibologna.corriere.it

via riva reno canaleNel centro di Bologna è stato scoperchiato e reso pedonale un tratto del canale di Reno - , inaugurato sabato 29 novembre; si trova in via Riva di Reno, a ovest del centro storico. Secondo ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Via Riva Reno Canale