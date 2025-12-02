Via Riva Reno il canale fa discutere Il Comitato ‘Bologna storica’ | Progetto anonimo e frettoloso

Bologna, 2 dicembre 2025 – Appena inaugurati, già fanno discutere. I ’Navigli bolognesi’ di via Riva Reno già sono motivo di contesa politica e non solo. A criticare il canale scoperto, riqualificazione che va in tandem coi lavori del tram, è il Comitato per Bologna storica e artistica, realtà che mette insieme tanti esperti e ha tra i suoi consiglieri anche la soprintendente Francesca Tomba. Canale di Reno scoperto a Bologna: il video dall'alto Il Comitato torna alla carica. Il Comitato che già aveva avuto da ridire a febbraio, dopo l’inaugurazione del ’Naviglio’ torna alla carica. “Siamo stati accusati di averlo criticato durante la fase di costruzione, ma il tempo non ha migliorato l’opera: i famosi ’muretti’, dai quali gli elogiatori si attendevano una palingenesi estetica, non hanno portato grandi risultati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Riva Reno, il canale fa discutere. Il Comitato ‘Bologna storica’: “Progetto anonimo e frettoloso”

