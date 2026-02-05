Il Frecciarossa deragliato I giudici | una catena di errori ha provocato quella tragedia

Alle 5 di questa mattina, il Frecciarossa ha deragliato sulla linea tra Livraga e Lodi. I giudici hanno ricostruito la vicenda e spiegano che sono stati una serie di errori, ciascuno di loro innocuo da solo, a portare alla tragedia. La procura sta indagando sui motivi e sulle responsabilità di questa terribile giornata.

LIVRAGA (Lodi) Una catena di errori ognuno dei quali di per sé non sarebbe bastato per causare il disastro, ma unito agli altri ha provocato alle 5.30 del 6 febbraio 2020 il deragliamento del treno frecciarossa Milano-Salerno al Posto movimento di Livraga a causa del malfunzionamento di uno scambio. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza stilate dai giudici del Tribunale di Lodi nel processo di primo grado per disastro ferroviario e duplice omicidio colposo. Nell'incidente morirono i due macchinisti, Mario Dicuonzo, 59 anni, e Giuseppe Cicciù, di 52, e 26 tra passeggeri e personale di bordo rimasero feriti, una decina gravemente.

