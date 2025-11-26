Frecciarossa deragliato all’alba | Il program manager non ha colpe
Dopo la requisitoria della pm Giulia Aragno, ieri è toccato alle difese degli imputati intervenire nel processo per il deragliamento del Frecciarossa 9595. Un’udienza interlocutoria che ha aperto la fase finale del dibattimento e che proseguirà nelle prossime settimane con una serie di arringhe "ampie e articolate". Il primo a prendere la parola è stato il legale di Francesco Muscatello, system program manager di Alstom e uno dei cinque imputati rimasti, per il quale la procura ha chiesto un anno e undici mesi di reclusione. Secondo l’accusa, il manager avrebbe concorso, con negligenza, a generare il rischio di deragliamento attraverso la redazione di documenti e manuali che – sempre per la pm – non spiegavano adeguatamente come procedere alle verifiche pratiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
