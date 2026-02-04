Lodi il Frecciarossa deragliò per una catena di errori indipendenti tra di loro | le motivazioni delle tre condanne

A Livraga, in provincia di Lodi, il Frecciarossa che viaggiava tra Milano e Salerno è uscito dai binari alle cinque del mattino. Un incidente che ha causato disagi e paura tra i passeggeri. Le autorità hanno spiegato che sono state diverse le cause dell’incidente, tutte legate a errori che si sono accumulati nel tempo. Tre persone sono state condannate, e le motivazioni delle sentenze chiariscono come si siano verificati questi errori, indipendenti tra loro. La vicenda mette in evidenza le lacune nella gestione e nella sicurezza

Livraga (Lodi), 4 febbraio 2026 – L’incidente del Frecciarossa Milano Salerno, uscito dai binari alle 5.30 del mattino del 6 febbraio 2020 all’altezza di Livraga, fu causato da una “catena di errori”. Lo dicono le motivazioni, appena depositate al Tribunale di Lodi, della sentenza di primo grado che ha comminato tre condanne. L’incidente fatale. Il Tribunale di Lodi ha depositato le motivazioni del processo di primo grado per disastro ferroviario e duplice omicidio colposo per il deragliamento del treno Frecciarossa Milano-Salerno a causa del malfunzionamento di uno scambio. Morirono i due macchinisti, Mario Dicuonzo, 59 anni, e Giuseppe Cicciù, di 52, e 26 tra passeggeri e personale di bordo rimasero feriti, una decina gravemente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

