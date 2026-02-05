Il Fisco invia due milioni di lettere per controlli nel 2026 | a chi arriveranno e cosa fare

Nel 2026, il Fisco invierà oltre 2 milioni di lettere ai contribuenti italiani. Lo ha annunciato il direttore dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone, spiegando che si tratta di controlli di compliance. Le lettere arriveranno a persone e aziende, e molti dovranno rispondere o correggere eventuali errori. La misura fa parte di una strategia più ampia per verificare le dichiarazioni e ridurre l’evasione fiscale.

"Quest'anno invieremo oltre 2 milioni e 400mila lettere di compliance", ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone. Lettere per i controlli fiscali in molti casi saranno solo dei "reminder", quindi non comunicheranno automaticamente delle sanzioni e ci sarà tempo per intervenire.

