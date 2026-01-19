Controlli del Fisco a chi arrivano le 20mila lettere | cosa rischia chi le riceve

A partire dal 2026, l’Agenzia delle Entrate intensificherà i controlli sul Superbonus edilizio, inviando circa 20.000 comunicazioni ai proprietari di immobili che hanno usufruito delle agevolazioni fiscali senza aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti. Questa misura mira a garantire la corretta applicazione delle normative e a prevenire eventuali irregolarità nel settore edilizio e fiscale.

Nel 2026 l’ Agenzia delle Entrate intensifica i controlli sul Superbonus edilizio e si prepara a inviare 20mila lettere ai proprietari di immobili che hanno beneficiato delle agevolazioni fiscali senza completare tutti gli adempimenti previsti. In particolare, nel mirino finiscono coloro che non hanno aggiornato la rendita catastale dopo lavori che hanno aumentato il valore dell’abitazione. Le comunicazioni non sono atti sanzionatori immediati, ma segnalazioni di anomalia: chi le riceve potrà chiarire la propria posizione o mettersi in regola con sanzioni ridotte. Ignorare l’avviso, invece, può portare a conseguenze più pesanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

