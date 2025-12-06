pera toons sbarca in tv con prova a non ridere il fenomeno editoriale diventa una serie animata

A Più Libri Più Liberi, davanti a un auditorium gremito di bambini più indiavolati del pubblico di un concerto metal, è arrivato l’annuncio: il fumettista Alessandro Perugini, in arte Pera Toons, è pronto a sbarcare in televisione con la sua prima serie animata, “Prova a non ridere”, prodotta da Tunué insieme a Rai Kids e in arrivo su Rai Gulp e RaiPlay. Un passaggio, tutt’altro che scontato, di uno dei fenomeni editoriali più vistosi degli ultimi anni che dal mondo del libro (e dal dei social) passa adesso al palinsesto della tv pubblica dedicata ai più giovani. Dietro la firma Pera Toons c’è Alessandro Perugini, grafico pubblicitario toscano che in pochi anni è diventato il volto di un nuovo modo di fare fumetto umoristico: minimalista nel tratto, diretto e preciso nel linguaggio, con un senso dell’umorismo tutto costruito su freddure, giochi di parole ed enigmi visivi, in grado di arrivare ai grandi, tanto quanto di far sbellicare dalle risate i più piccoli. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

